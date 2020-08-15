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20:19   15 Августа 2020
Ближнее зарубежье

Кедми о ситуации в Белоруссии: Запад все больше загоняет себя в ловушку

Кедми о ситуации в Белоруссии: Запад все больше загоняет себя в ловушку

Поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко вызвало у Запада ощущение слабости белорусского лидера, и они решили повторить украинский сценарий. Однако ставка не сыграла, и Запад все больше загоняет себя в ловушку. Такое заявление сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.

Он счел неразумными недавние жесты Лукашенко по отношению к братской России

«Это все привело к тому, что на Западе вдруг подумали: "А почему бы не повторить украинский вариант?" И начали его повторять по всем основным пунктам», — говорит Кедми.

По его словам, ставка на «украинский сценарий» не сыграла, и теперь Белоруссия навсегда потеряна для Запада.

 «Но чего они добились в результате этой авантюры? Они уничтожили последние шансы, чтобы в Белоруссии когда-нибудь повернулись к ним лицом», — говорит политолог.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о предоставлении российской помощи в случае серьезной угрозы государственной безопасности. Помощь будет направлена по первому же запросу, передает слова Лукашенко агентство БелТА.

Президент РФ подчеркнул, что это подпадает под условия договора с Россией в рамках Союзного государства и ОДКБ.

Волна протестов захлестнула Белоруссию после выборов президента, прошедших 8 августа. Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов избирателей.

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Автор: Саида Габиева
#минск #белоруссия #запад #лукашенко

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