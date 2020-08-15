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20:01   15 Августа 2020
Общество

NN: "Альянс врачей" использует медиков как политический инструмент

NN: "Альянс врачей" использует медиков как политический инструмент

Жизнь россиян постепенно возвращается в привычное русло, так как пандемия COVID-19 идет на спад, однако организация Анастасии Васильевой "Альянс врачей" до сих пор умудряется распространять фейки о вирусе.

Недавно "Альянс врачей" объявил сбор пожертвований для оплаты правонарушения своей сторонницы и медсестры Светланы Щедриной, которая якобы опубликовала "цитату СМИ" в соцсетях. На самом деле она разместила недостоверную информацию о кончине женщины от коронавируса и закрытии движения поездов. Подобный вброс мог спровоцировать панику в обществе, передает издание Nation News.

"Альянс врачей", аффилированный с основателем иноагента ФБК Алексеем Навальным, давно уже используют медиков как политический инструмент, а не защищает их права. Главная составляющая их "оружия" — дезинформация. Распространяющиеся организацией фейки через медработников могут привести к нежелательным последствиям.

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Автор: Борис Нестеров
#навальный #васильева #фейки #альянс врачей

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