NN: "Альянс врачей" использует медиков как политический инструмент

Жизнь россиян постепенно возвращается в привычное русло, так как пандемия COVID-19 идет на спад, однако организация Анастасии Васильевой "Альянс врачей" до сих пор умудряется распространять фейки о вирусе.

Недавно "Альянс врачей" объявил сбор пожертвований для оплаты правонарушения своей сторонницы и медсестры Светланы Щедриной, которая якобы опубликовала "цитату СМИ" в соцсетях. На самом деле она разместила недостоверную информацию о кончине женщины от коронавируса и закрытии движения поездов. Подобный вброс мог спровоцировать панику в обществе, передает издание Nation News.

"Альянс врачей", аффилированный с основателем иноагента ФБК Алексеем Навальным, давно уже используют медиков как политический инструмент, а не защищает их права. Главная составляющая их "оружия" — дезинформация. Распространяющиеся организацией фейки через медработников могут привести к нежелательным последствиям.