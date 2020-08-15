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 Россия поможет Белоруссии в случае угрозы государственной безопасности

Россия поможет Белоруссии в случае угрозы государственной безопасности
20:00   15 Августа 2020
Политика

Россия поможет Белоруссии в случае угрозы государственной безопасности

Россия поможет Белоруссии в случае угрозы государственной безопасности

Обстановка в Белоруссии остается напряженной спустя почти неделю после президентских выборов. Президент РБ Александр Лукашенко обсудил по телефону эту проблему с президентом РФ Владимиром Путиным.

Лидеры России и Белоруссии договорились о предоставлении российской помощи в случае серьезной угрозы государственной безопасности. Александр Лукашенко, слова которого передает БелТА, заявил, что Владимир Путин заверил, что помощь будет направлена по первому же запросу. Президент РФ отметил, что это подпадает под условия договора с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #белоруссия #лукашенко

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