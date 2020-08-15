Задержанного в Минске Важенкова могли предать свои же коллеги ради выгоды

Задержанного в Белоруссии координатора Артема Важенкова могло подставить руководство движения "Открытая Россия" (признано иноагентом в РФ). Подозрения вызывают действия Андрея Пивоварова. Его "спасательная" поездка в Минск так и не состоялась.

Руководство "Открытой России" активно привлекает внимание к задержанию Важенкова. Они обращаются к чиновникам, а также поднимают проблему, распространяя многочисленные интервью с ним в СМИ. Кроме того, была опубликована петиция, которая выразила требования к Министерству иностранных дел России "ускорить процесс освобождения". Однако есть подозрение, что руководство "Открытки" преследует иные цели — собственные, нежели помощь сотруднику, пишет Nation News.

Российский журналист Владимир Соловьев обратил внимание, что поездка в Минск исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова якобы случайно сорвалась. Телеведущий не обвинил его в намеренном срыве, однако подобный факт представляется ему подозрительным. Также Соловьев обращает внимание зрителей на неожиданную откровенность Пивоварова, которая может лишь насторожить Минск.

Коллеги Важенкова по "Голосу" считают, что организовавший поездку Пивоваров просто подставил своих сотрудников в целях получения личной выгоды. За это его сравнили с блогером Алексеем Навальным, который в 2019 году также бросил своих сторонников, нарушивших закон по его призывам, в СИЗО.