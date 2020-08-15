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 Рублю определили справедливую стоимость

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19:50   15 Августа 2020
Экономика

Рублю определили справедливую стоимость

Рублю определили справедливую стоимость

На валютном рынке отмечается тенденция к ослаблению справедливой стоимости рубля, сообщила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

На данный момент справедливая стоимость национальной валюты РФ составляет 72 рубля за доллар, при условии стоимости нефти в 40 долларов за баррель. Если нефтяные котировки находятся на уровне 50 долларов за баррель, то стоимость российской нацвалюты составляет 67 рублей за доллар, сообщает "Российская газета" со ссылкой на обзор Орловой.

Действующий курс российской валюты на уровне 73-74 рубля слабее, чем соответствующий ценам на нефть, отметила экономист. На конец 2021 года возможен курс в 75 рублей за доллар, заметила Орлова.

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Автор: Борис Нестеров
#доллар #курс #рубль

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