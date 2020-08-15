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19:41   15 Августа 2020
Политика

Гражданин Израиля не оценил ответы следствия на неудобные вопросы по MH17

Гражданин Израиля не оценил ответы следствия на неудобные вопросы по MH17

Гражданин Израиля под ником Роджер Самеах задал неудобные вопросы официальному следствию по делу крушения "боинга" MH17.

Ранее Самеах разослал письма в официальные структуры, которые имеют отношение к следственным мероприятиям по делу крушения малайзийского авиалайнера. В основном он спрашивал у представителей Объединенной следственной группы (JIT) об их мнении по поводу отчета Нидерландского Бюро по технике безопасности (DSB), где выявлено несоответствие. Самеах провел свое мини-расследование, в котором усомнился в правоте выводов голландских экспертов о необычно разбросанных обломках упавшего самолета.

"Абсолютно невозможно, чтобы обломки "боинга" боковым ветром снесло на расстояние более километра, да еще и назад. Собственно, это и составит первый вопрос следователям и суду", — подчеркнул Роджер Самеах.

Также некоторое время назад он начал получать ответы на свои неудобные вопросы к следствию. Ему было направлено письмо от пресс-службы JIT. По мнению Самеаха, он получил классическую отписку, передает "ПолитРоссия".

"Уважаемый, с вопросами по поводу отчета DSB обращайтесь в DSB. Вот вам адрес, а я не могу отвечать за отчеты другой организации. Всего Вам наилучшего", — сказано в ответе представителей следствия по делу MH17.

Гражданин Израиля с возмущением отметил, что этот ответ является классическим перекладыванием ответственности.

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Автор: Илья Романович
#mh17 #jit #Самеах #DSB

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