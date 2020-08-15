Два фейка Навального о Дегтяреве не нашли подтверждения

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев опроверг слова блогера Алексея Навального о яхте в Хабаровске. Ранее глава признанного иноагентом ФБК напомнил подписчикам о событиях в регионе, где не затихают протесты в поддержку Сергея Фургала.

В очередной раз блогер рассказал, что Дегтярев будто бы разрешил полеты бизнес-классом для чиновников Хабаровска и снял с торгов яхту "Виктория". Ранее судно за государственный счет приобрела администрация его предшественника Фургала, а он решил его продать, сочтя ненужным предметом роскоши. По мнению Навального, это показывает Дегтярева неадекватным, и доверия хабаровчан он заслуживать не должен.

Отмену запрета на полеты в бизнес-классе Дегтярев опроверг еще 8 августа, а 11 августа в Instagram чиновник рассказал, что яхту передадут Краевому центру образования, чтобы ребята использовали ее для экологических исследований на реке. По мнению Навального, на самом деле чиновники якобы оставят судно себе и будут им пользоваться, но Дегтярев заявил, что такого не будет.