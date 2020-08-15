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19:47   15 Августа 2020
Весь мир

Леонков назвал основные проблемы ВВС США

Леонков назвал основные проблемы ВВС США

Военный эксперт Алексей Леонков оценил материал издания Defense News, в которой говорится о нехватке финансирования программ Военно-воздушных сил США. По его словам, изложенные в статье проблемы справедливы, и такая ситуация сложилась довольно давно.

 «Еще экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис говорил, что состояние авиации, которая обеспечивает боевые действия Корпуса морской пехоты, желает оставлять лучшего. Он говорил о большом количестве вертолетов и самолетов, которые требуют капитального ремонта и переоборудования под современные средства вооружения» — рассказал Леонков.

В беседе с порталом Baltnews эксперт заметил, что половина американского оборонного бюджета тратится на содержание военных баз и выплату материального обеспечения военным. По словам Леонкова, флот у США всегда был в приоритете.

«Кусочек пирога, который остается на закупку военной техники, а также на поддержание ее в боевой готовности, модернизацию и ремонт, не такой уж большой. В Америке флот играет роль основной боевой единицы, которая ее защищает на двух океанах – Атлантическом и Тихом» — объясняет эксперт.  

Леонков назвал основные проблемы ВВС США

Серьезных программ развития американских военно-воздушных сил сейчас нет, говорит Леонков. По словам эксперта, самолеты F-35 приходится «доводить до ума» в войсках. Он рассказал, что американские летчики и командование просят другие самолеты, а также возродить программу модернизации F-15 до поколения 4++.

Другой болезненный вопрос ВВС США связан с развитием бомбардировочной авиации, продолжил Леонков. Программу самолетов B-52 продлили до 2050 года, напомнил он.

«Нового бомбардировщика так и нет. Пока идут споры о том, каким он должен быть: то ли он будет на основе самолета B-2 бомбардировщик B-21, или нужно будут искать вариант на основе бомбардировщика Rockwell B-1B Lancer", – объяснил он.

Леонков назвал основные проблемы ВВС США

По словам эксперта, пока идут эти споры, деньги из бюджета перетекают на другие средства вооружения. Львиную долю бюджета съедает  программа F-35. Сокращать эту программу командование Пентагона не собирается.

«Наоборот, этот самолет идет во все строевые части ВВС США, будь то на Аляске, будь то в Европе или на территории самих США», — заключил военный аналитик.

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Автор: Арсений Аскольский

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