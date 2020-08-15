СК Белоруссии возбудил уголовное дело против Цепкало

Незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало подозревают во взяточничестве.

Правоохранители объявили Цепкало в розыск. Его данные уже содержатся в базе МВД РФ. Его подозревают в получении взятки, за что в Белоруссии грозит до 15 лет тюремного заключения.

Валерий Цепкало вместе со своей семьей покинул пределы республики в июле. Он не был зарегистрирован как кандидат в президенты Белоруссии. Выборы главы государства состоялись 9 августа. Свой голос за Александра Лукашенко отдали чуть более 80% избирателей.