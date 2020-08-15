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СК Белоруссии возбудил уголовное дело против Цепкало

СК Белоруссии возбудил уголовное дело против Цепкало

 Лукашенко: Белоруссию мы никому не отдадим

Лукашенко: Белоруссию мы никому не отдадим
18:42   15 Августа 2020
Политика

СК Белоруссии возбудил уголовное дело против Цепкало

СК Белоруссии возбудил уголовное дело против Цепкало

Незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало подозревают во взяточничестве.

Правоохранители объявили Цепкало в розыск. Его данные уже содержатся в базе МВД РФ. Его подозревают в получении взятки, за что в Белоруссии грозит до 15 лет тюремного заключения.

Валерий Цепкало вместе со своей семьей покинул пределы республики в июле. Он не был зарегистрирован как кандидат в президенты Белоруссии. Выборы главы государства состоялись 9 августа. Свой голос за Александра Лукашенко отдали чуть более 80% избирателей.

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Автор: Василий Пименов
#белоруссия #протесты #цепкало

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