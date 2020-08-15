Зинин: "Шугалей-2" не позволит забыть ситуацию с похищением россиян в Ливии

Российский фильм "Шугалей-2" о российских социологах, удерживаемых в Ливии, станет сигналом для Триполи, так как привлечет внимание международного сообщества. Об этом заявил историк Юрий Зинин.

Фильм "Шугалей-2" является продолжением истории российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые оказались в заточении в ливийской неофициальной тюрьме "Митига". О том, как россияне были похищены боевиками, рассказывает первая часть фильма, вышедшая на экраны в мае.

По словам старшего научного сотрудника Центра партнерства цивилизаций МГИМО, кандидата исторических наук Юрия Зинина, выход фильма "Шугалей" и его сиквела - очень важный шаг с точки зрения информирования российского общества о том, что происходит с соотечественниками в Ливии.

Кроме того, фильм привлечет внимание со стороны международных организаций к ситуации, в которой оказались российские ученые. Необходимо сделать все, чтобы об этой истории не забыли, добиваться максимальной огласки.

"Это может быть полезно. Тем более права человека, все остальное – лишний раз об этом всегда стоит напоминать, чтобы власти Ливии понимали, что противоположная сторона на разных уровнях – официальном, народной дипломатии – не забывает", - добавил Зинин в беседе с журналистами "ПолитЭксперт".

Эксперт считает, что россиян до сих пор не отпустили, так как представители так называемого Правительства национального согласия могут находиться под влиянием своих военных формирований и не способны выполнить свои обещания.