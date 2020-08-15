Российские медики помогут коллегам из Узбекистана справиться с коронавирусом

Группа из 40 российских медиков 16 августа отправится в Узбекистан, чтобы помочь коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила член оперштаба Узбекистана по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Барно Абдусаматова.

Практическую и методическую помощь в противостоянии коронавирусу российские медики будут оказывать в течение месяца. В составе группы врачей числятся инфекционисты, реаниматологи, эпидемиологи, анестезиологи и терапевты.

Всего за время пандемии в Узбекистане выявлен 34 251 подтвержденный случай COVID-19. Из них 223 привели к летальному исходу. С 15 августа в республике сняли ряд ограничительных мер, призванных предупредить распространение коронавируса. Возобновил работу общественный транспорт, запущены авиа- и железнодорожные рейсы. Также открылись санатории и гостиницы, точки общепита, парикмахерские и салоны красоты, сообщает NEWS.ru.