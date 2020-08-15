Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зинин: "Шугалей-2" не позволит забыть ситуацию с похищением россиян в Ливии

Зинин: "Шугалей-2" не позволит забыть ситуацию с похищением россиян в Ливии

 Российские медики помогут коллегам из Узбекистана справиться с коронавирусом

Российские медики помогут коллегам из Узбекистана справиться с коронавирусом
Раскрыты условия получения "сверхвысоких" пенсий в России

Раскрыты условия получения "сверхвысоких" пенсий в России

 В России часть должников получит рассрочку из-за коронавируса

В России часть должников получит рассрочку из-за коронавируса
СК Белоруссии возбудил уголовное дело против Цепкало

СК Белоруссии возбудил уголовное дело против Цепкало

 Лукашенко: Белоруссию мы никому не отдадим

Лукашенко: Белоруссию мы никому не отдадим
Зинин: "Шугалей-2" не позволит забыть ситуацию с похищением россиян в Ливии

Зинин: "Шугалей-2" не позволит забыть ситуацию с похищением россиян в Ливии

 Российские медики помогут коллегам из Узбекистана справиться с коронавирусом

Российские медики помогут коллегам из Узбекистана справиться с коронавирусом
Раскрыты условия получения "сверхвысоких" пенсий в России

Раскрыты условия получения "сверхвысоких" пенсий в России

 В России часть должников получит рассрочку из-за коронавируса

В России часть должников получит рассрочку из-за коронавируса
СК Белоруссии возбудил уголовное дело против Цепкало

СК Белоруссии возбудил уголовное дело против Цепкало

 Лукашенко: Белоруссию мы никому не отдадим

Лукашенко: Белоруссию мы никому не отдадим
18:08   15 Августа 2020
Общество

Российские медики помогут коллегам из Узбекистана справиться с коронавирусом

Российские медики помогут коллегам из Узбекистана справиться с коронавирусом

Группа из 40 российских медиков 16 августа отправится в Узбекистан, чтобы помочь коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила член оперштаба Узбекистана по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Барно Абдусаматова.

Практическую и методическую помощь в противостоянии коронавирусу российские медики будут оказывать в течение месяца. В составе группы врачей числятся инфекционисты, реаниматологи, эпидемиологи, анестезиологи и терапевты.

Всего за время пандемии в Узбекистане выявлен 34 251 подтвержденный случай COVID-19. Из них 223 привели к летальному исходу. С 15 августа в республике сняли ряд ограничительных мер, призванных предупредить распространение коронавируса. Возобновил работу общественный транспорт, запущены авиа- и железнодорожные рейсы. Также открылись санатории и гостиницы, точки общепита, парикмахерские и салоны красоты, сообщает NEWS.ru.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#врачи #узбекистан #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...