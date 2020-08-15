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18:05   15 Августа 2020
Армия

Террорист в Ливии после освобождения силами RADA убил свою семью

Террорист в Ливии после освобождения силами RADA убил свою семью

Боевик запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" сразу после того, как члены подконтрольной ПНС группировки RADA освободили его из тюрьмы, убил всю свою семью в Триполи. Об этом сообщает арабское издание Libya Alhadath TV.

Группировка "Силы сдерживания", более известная как RADA, входит в состав "МВД" так называемого Правительства национального согласия Ливии. Это одно из самых опасных вооруженных формирований в Ливии под руководством известного террориста Абд аль-Рауфа Карры. Группировка на самом деле не подчиняются так называемому Правительству национального согласия и является полностью автономной, о чем в прошлом году заявил глава "МВД" ПНС Ливии Фатхи Башага.

Боевики RADA освободили члена запрещенной в РФ террористической организации из заключения, после чего он отправился в Триполи и убил четырех членов своей семьи.

Федеральное агентство новостей ранее сообщило, что в Сабрате возрождается ячейка запрещенного в России "Исламского государства". Террористы действуют под прикрытием боевиков ПНС Ливии и постепенно захватывают город.

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Автор: Борис Нестеров
#ливия #игил #триполи #пнс #rada

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