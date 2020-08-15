Карасев навал причины поражения США в Совбезе ООН

Поражение США в Совбезе ООН по оружейному эмбарго против Ирана — это «начало краха американской империи», считает политолог Владимир Карасев. Европа перестала терпеть оскорбительные выходки Вашингтона, заметил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Советник президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты потерпели поражение, пытаясь продлить через Совет Безопасности ООН оружейное эмбарго против Ирана. Он также признался, что отказ Германии, Франции и Великобритании поддержать Вашингтон «разочаровывает, но не удивляет».

«Мы потерпели сегодня поражение, но это еще не конец», — сказал О'Брайен

Согласно договоренностям между странами, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) поставки военной техники Ирану носят временный характер и заканчивается 18 октября. За документ проголосовали лишь сами США и Доминикана. Россия и Китай были против, остальные члены Совбеза ООН воздержались.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что попытка США продлить оружейное эмбарго «с треском провалилась». По его мнению, Вашингтон заранее предполагал исход голосования, «но все-таки пошел напролом».

По мнению Владимира Карасева, страны Европы перестали терпеть оскорбительные выходки и давление Соединенных Штатов по поводу «Северного потока — 2» и вернули президенту Трампу должок.

«Можно не сомневаться в том, что США продолжат давление на Иран вплоть до игнорирования решения ООН. Но удар по гегемону был нанесен чувствительный. <...> А мировое сообщество видит, как дряхлеет сверхдержава, как внутренние проблемы рушат некогда сильнейшую экономику мира», —говорит эксперт.

Карасев уверен, что поражения США будут продолжаться. Политолог напомнил, что мир ужк превратился из однополярного в многополярный.

«Хочется этого американцам или нет, но время диктата их желаний проходит», — резюмировал Карасев.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Лямин счел ожидаемой попытку Вашинга провести в Совбезе ООН резолюцию против Ирана. Для США стало неприятным сюрпризом, чтов этом вопросе не поддержали ближайшие западные союзники.

«То, что за проект вместе с США проголосовала только маленькая Доминиканская Республика, явно говорит о проблемах Вашингтона с привлечением союзников путем дипломатии», — считает эксперт.

Напомним, в мае 2018 Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе США из иранской ядерной сделки и возобновлении санкций против Тегерана. Новые антииранские меры вступили в силу в ноябре. Роухани 8 мая 2019 года, в годовщину выхода США из СВПД, заявил о приостановке выполнения некоторых обязательств по ядерной сделке.