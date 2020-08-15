Эрдоган дал "зеленый свет" преступлениям против женщин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет выйти из конвенции по борьбе с домашним насилием и насилием над женщинами. Консервативные турки уверены, что это станет ударом по семейным ценностям и поощрение насилия.

Турецкий президент ранее заявил, что не стоит пользоваться переведенными документами, а создавать их самостоятельно. По его словам, все, что является "динамитом под фундамент" семейных ценностей является незаконным. Турецкие издания выдвинули версию, что Эрдоган имел в виду Стамбульскую конвенцию, также известную как конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и бытовым насилием, пишет Федеральное агентство новостей.

Ежедневно на территории Турции происходит множество преступлений, затрагивающих женщин. Гзем Филиз, жительница города Измир была задушена Айкутом Хокаглоу, своим бывшим мужем. Дуйгу Делен из Газиантепа была выброшена из окна своим парнем. И это только несколько случаев, происходящих в стране. После отмены Стамбульской конвенции жизнь и отдых в Турции станет крайне небезопасным для женщин.