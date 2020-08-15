Раскрыты условия получения "сверхвысоких" пенсий в России

Размер пенсионных коэффициентов у многих граждан РФ зависит от заработной платы и трудового стажа, однако некоторые категории населения могут рассчитывать на очень высокие пособия по старости, равные определенному проценту от оклада.

Высокие ежемесячные пособия при выходе на пенсию полагаются президентам и премьер-министрам. Для председателей правительства также важен отработанный на посту срок.

Пробыв главой правительства от года до трех лет, человек получает 55% от размера среднего оклада. За стаж более трех лет выплачивают 75% от заработной платы. Таким образом, пенсия премьер-министра может достигать 465 тыс. рублей, рассказали эксперты.

Высокие пособия также полагаются российским депутатам. При стаже более пяти лет им будет начислено 46,6 тыс. рублей. Если гражданин отработал более десяти лет, то его пенсия составит 63,6 тыс. рублей, пишет "Московский комсомолец".

Большие выплаты получают космонавты и судьи. Их пенсия может доходить до отметки 250 тыс. рублей. Военным полагается 85% от зарплаты. На заслуженный отдых они смогут уйти спустя 20 лет службы. На повышенные пенсии в России могут рассчитывать обладатели различных государственных званий и наград.

Граждане РФ имеют возможность самостоятельно откладывать определенный процент со своих доходов, направлять его на счет в банке или инвестировать в надежные проекты, чтобы в будущем иметь достойную пенсию, отметила замглавы информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова.