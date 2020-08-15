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17:40   15 Августа 2020
Общество

В Совфеде призвали страны к объединению на фоне агрессивной политики США

В Совфеде призвали страны к объединению на фоне агрессивной политики США

Президент США Дональд Трамп, указом запретивший работу TikTok, таким образом ведет борьбу с конкурентами, к числу которых относится Россия, рассказал российский сенатор Франц Клинцевич.

Вашингтон придерживается политики, направленной против КНР и созданных ею мобильных приложений. К таким и относится популярный сервис TikTok, который запретил глава Белого дома. Как уточнил член Совета Федерации Франц Клинцевич, подобная тенденция в дальнейшем будет только усиливаться.

"Они пойдут по беспределу, и беспредел, не основанный ни на каких фактах, а просто на неких предположениях, только будет усиливаться", — подчеркнул эксперт в беседе с изданием iReactor.

Объединение усилий двух стран может позволить дать отпор агрессивной политике Вашингтона, уверен он. По словам Клинцевича, к этой работе необходимо привлекать и ООН.

"Сегодня исправить эту ситуацию с поведением Соединенных Штатов очень сложно, если мы реально не объединимся и не вынесем это на широкое обсуждение в ООН", — добавил сенатор.

Проникновение США во многие страны в результате понесет за собой сильный внутренний кризис, уверен Клинцевич. Он добавил, что Россия и Китай не будут сидеть на одном месте и обязательно предпримут ответные действия.

Сервис TikTok уходит из Гонконга, причем это произойдет уже в ближайшие дни. Об этом сообщает телеканал "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #клинцевич #китай

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