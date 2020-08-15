Лукашенко: Белоруссию мы никому не отдадим

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию в стране во время совещания в Центре стратегического управления в Министерстве обороны.

Лукашенко заявил, что происходящее на улицах Белоруссии ни для кого не секрет. Он подчеркнул, что у тех, кто старается раскачать обстановку, ничего не выйдет. Также белорусский лидер добавил, что не отдаст страну никаким зарубежным правительствам и удержит ситуацию, передает RT.

Волна протестов захлестнула Белоруссию после выборов президента, прошедших 8 августа. Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов избирателей.