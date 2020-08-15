Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ощущение полной достоверности: в Совфеде оценили фильм "Шугалей"

Ощущение полной достоверности: в Совфеде оценили фильм "Шугалей"

 Лукашенко посоветовал международным посредникам "навести порядок у себя"

Лукашенко посоветовал международным посредникам "навести порядок у себя"
В России часть должников получит рассрочку из-за коронавируса

В России часть должников получит рассрочку из-за коронавируса

 Резервный фонд России будет увеличен на 1,8 трлн рублей

Резервный фонд России будет увеличен на 1,8 трлн рублей
"Совет по передаче власти" в Белоруссии создается штабом Тихановской

"Совет по передаче власти" в Белоруссии создается штабом Тихановской

 Глава МИД Польши рассказал о санкциях в отношении Белоруссии

Глава МИД Польши рассказал о санкциях в отношении Белоруссии
Ощущение полной достоверности: в Совфеде оценили фильм "Шугалей"

Ощущение полной достоверности: в Совфеде оценили фильм "Шугалей"

 Лукашенко посоветовал международным посредникам "навести порядок у себя"

Лукашенко посоветовал международным посредникам "навести порядок у себя"
В России часть должников получит рассрочку из-за коронавируса

В России часть должников получит рассрочку из-за коронавируса

 Резервный фонд России будет увеличен на 1,8 трлн рублей

Резервный фонд России будет увеличен на 1,8 трлн рублей
"Совет по передаче власти" в Белоруссии создается штабом Тихановской

"Совет по передаче власти" в Белоруссии создается штабом Тихановской

 Глава МИД Польши рассказал о санкциях в отношении Белоруссии

Глава МИД Польши рассказал о санкциях в отношении Белоруссии
17:16   15 Августа 2020
Общество

Ощущение полной достоверности: в Совфеде оценили фильм "Шугалей"

Ощущение полной достоверности: в Совфеде оценили фильм "Шугалей"

Фильм "Шугалей-2", премьера которого ожидается в сентябре, рассказывает о попытка дипломатов и друзей вызволить Максима Шугалея и Самера Суэйфана из ливийской тюрьмы "Митига". Ожидается, что картина произведет серьезный общественный резонанс.

Научная командировка сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Триполи, где они занялись социологическими исследованиями, обернулась для них заточением в тюрьму "Митига", где их подвергали издевательствам и пыткам. О судьбе россиян сняты два фильма "Шугалей" и "Шугалей-2", о значении которых в беседе с корреспондентом ФБА "Экономика Сегодня" рассказал член Совета Федерации РФ Сергей Цеков.

Он отметил необходимость второго фильма, поскольку первый, по его мнению, оставляет чувство недосказанности. Делясь о своих впечатлениях от первой части дилогии, сенатор подчеркнул захватывающий сюжет и полную достоверность показанного в фильме. Сиквел, поскольку его ждут многие зрители, по убеждению собеседника издания, вызовет еще больший общественный резонанс.

"Я уверен, что обе части кинокартины в конечном итоге поспособствуют освобождению наших соотечественников – на международном уровне терроризм должен осуждаться и максимально блокироваться", — резюмировал он, акцентировав необходимость рассказать миру о преступлениях режима Сарраджа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#цеков #саррадж #Шугалей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...