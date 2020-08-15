Ощущение полной достоверности: в Совфеде оценили фильм "Шугалей"

Фильм "Шугалей-2", премьера которого ожидается в сентябре, рассказывает о попытка дипломатов и друзей вызволить Максима Шугалея и Самера Суэйфана из ливийской тюрьмы "Митига". Ожидается, что картина произведет серьезный общественный резонанс.

Научная командировка сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Триполи, где они занялись социологическими исследованиями, обернулась для них заточением в тюрьму "Митига", где их подвергали издевательствам и пыткам. О судьбе россиян сняты два фильма "Шугалей" и "Шугалей-2", о значении которых в беседе с корреспондентом ФБА "Экономика Сегодня" рассказал член Совета Федерации РФ Сергей Цеков.

Он отметил необходимость второго фильма, поскольку первый, по его мнению, оставляет чувство недосказанности. Делясь о своих впечатлениях от первой части дилогии, сенатор подчеркнул захватывающий сюжет и полную достоверность показанного в фильме. Сиквел, поскольку его ждут многие зрители, по убеждению собеседника издания, вызовет еще больший общественный резонанс.