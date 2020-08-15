Лукашенко посоветовал международным посредникам "навести порядок у себя"

Белоруссия не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации с протестами, заявил президент Александр Лукашенко.

Он предложил другим странам, которые предлагают различные варианты разрешения ситуации, в первую очередь "навести порядок у себя". По его словам, действующая власть удержит обстановку в стране под контролем.

Никакое находящееся за рубежом правительство никогда не будет управлять Белоруссией. Сейчас уже есть нормальное правительство, созданное по конституции, отметил Лукашенко на совещании в центре стратегического управления в Министерстве обороны.

Массовые акции начались в белорусских городах 9 августа, после выборов президента, на которых Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.