ФАН: опыт Турции поможет урегулировать работу соцсетей в России

Иностранные соцсети, не желающие выполнять законы РФ и уважительно относиться к российским пользователям, должны быть заблокированы, считает глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ)Александр Малькевич.

Власти Турции одобрили законопроект, согласно которому соцсети с суточным трафиком более миллиона человек на территории государства обязаны открыть свое представительство, иначе их ждет блокировка и штраф. В комментарии ФАН Малькевич заявил, что в России многие теперь будут пристально следить за реализацией этой инициативы.

Если такие правила введут в нашей стране, они пойдут на благо и пользователям, чьи права будут защищены, и государству, которое получит рычаги воздействия на нарушителей. Достаточно привести пример с Twitter, который отказывается переносить серверы с данными россиян и оплачивать штрафы.

"Чего мы с ними возимся? Получается какое-то садомазо. Они нарываются, а мы все это терпим. Зачем? Для чего? Абсолютно непонятно", — подчеркнул Малькевич.

Он предложил коллегам по Госдуме связаться с турецкими парламентариями и перенять полезный опыт, а ФЗНЦ готов перевести текст закона на русский язык.