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16:27   15 Августа 2020
Экономика

В России часть должников получит рассрочку из-за коронавируса

В России часть должников получит рассрочку из-за коронавируса

Российские пенсионеры, а также представители малого и среднего предпринимательства, пострадавшие от пандемии коронавируса, смогут воспользоваться отсрочкой по долгу.

Для получения рассрочки необходимо выполнить ряд условий. Например, доход пожилого россиянина не должен превышать двух МРОТ, что около 25 тысяч рублей. Размер займа не должен превышать один млн рублей.

Субъекты МСП смогут получить рассрочку по исполнительным делам имущественного характера. Срок погашения долга составит один год, а размер кредита не должен превышать 15 млн рублей, сообщает "ЛЕН ТВ 24". Для оформления рассрочки россиянам нужно написать заявление напрямую в службу судебных приставов.

На меры принудительного исполнения, которые связаны с осмотром, наложением ареста, а также изъятием имущества наложен предусмотренный законом запрет до 31 декабря текущего года.

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Автор: Василий Пименов
#кредит #пенсионеры #мсп #рассрочка

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