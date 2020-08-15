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18:04   15 Августа 2020
Россия

Вассерман объяснил, почему Япония не может претендовать на Южные Курилы

Вассерман объяснил, почему Япония не может претендовать на Южные Курилы

У Японии нет никаких юридических обоснований требовать возвращения четырех Курильских островов, заявил политический консультант, публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман. Японцы в своей политике руководствуются раскрученной США пропагандистской истерией, объяснил он «Политике Сегодня».

История Курильского конфликта началась еще в 1855 году, с тех пор как Москва и Токио подписали Симодский трактат, рассказал корреспонденту ПС Вассерман. Согласно документу, Япония получила российские острова Шикотан, Хабомаи, Итуруп и Кунашир — предмет нынешних споров. Остров Сахалин тогда оставался совместным владением двух империй.

«Такое решение было связано с тем, что японский транспортный флот ближнего радиуса был численно больше в этих водах, а японцам было значительно удобнее работать с Курилами, чем россиянам, — уточнил публицист.

Спустя еще 20 лет, в 1875 году, в регионе вновь произошел передел земель: Россия получила Южный Сахалин, а Япония — все Курильские острова. По словам Вассермана, это было продиктовано торгово-экономическими причинами, а не политическими. Однако после Русской-японской войны расклад вновь изменился.

«Россия фактически признала поражение в Русско-японской войне. В частности, Япония потребовала себе южную половину Сахалина. Когда российская сторона сослалась на договор 1975 года, министр иностранных дел Японии ответил: "Война перечеркивает все договоры"», — рассказал Вассерман.

Вассерман объяснил, почему Япония не может претендовать на Южные Курилы

Все Курильские острова оказались у России по итогам Второй мировой войны, напомнил собеседник издания.

«Когда проигравшие японцы попытались возмутиться, им напомнили их же фразу: "Война перечеркивает все"», — говорит Вассерман.

С юридическим оформлением территорий возникли проблемы. Текст Сан-Францисского мирного договора с Японией 1951 года составляли американцы. Они не включили в документ, кому именно отошли территории, изъятые по результатам Второй мировой войны. Советскую власть такой расклад не устроил, и она отказалась подписывать договор.

«Именно этой юридической дыркой воспользовались все те же  американцы, чтобы сформировать в Японии общественное мнение, направленное на возврат этих территорий. Прежде всего, это касается территорий, которые отошли к СССР, и теперь находящихся у России, как его правопреемницы, в международных соглашениях. Сейчас в Японии создан такой пропагандистский климат, что представителей любой политической элиты, отрицающий принадлежность южной части Курил к Японии, автоматически будет считаться в тамошней политике в лучшем случаем безумцем, а в худшем —предателем», — объясняет эксперт.

В декларации 1956 года о восстановлении отношений между Россией и Японией Москва предложила вернуть два острова в рамках мирного договора. Но Токио отверг данный компромисс:

«Предложенный мирный договор обязывал Японию не вступать в соглашения и блоки против Советского Союза, и тогда Москва в знак доброй воли обязывалась подарить Японии находящиеся рядом с южным концом основной Курильской гряды остров Шикотан и группу скал Плоские — по-японски Хабомаи. Таким образом, СССР рассчитывал заставить Японию, грубо говоря, перейти на сторону СССР. Но расчет не оправдался», — констатирует эксперт.

Вассерман объяснил, почему Япония не может претендовать на Южные Курилы

Тогда же США пригрозили Японии, что если Токио откажется от претензий на остальные острова, то Вашингтон никогда не вернет им оккупированную Окинаву, где в то время располагались главные американские военные базы. Американцам удалось сорвать сделку. В 1960 году США и Япония заключили договор о безопасности. В связи с этим правительство СССР отказалась от обязательств по декларации.

«Все это доказывает, что ничего похожего на юридические обоснования требовать хоть что-то на Курилах у японцев нет. Они руководствуются раскрученной американцами и инертно поддерживаемой собственной пропагандистской истерией», — заключил Вассерман.

Ранее читатели японской газеты Hokkaido Shimbun возмутились сообщениям о появлении в России пятирублевой монеты, посвященной Курильской десантной операции. Монета из недрагоценного металла выпущена тиражом два миллиона экземпляров. На обороте изображена памятная стела советским воинам-освободителям Курил, которая установлена в Петропавловске-Камчатском. Большинство комментаторов отреагировали на новость негативно. По мнению японцев, это означает, что у России нет планов возвращать острова Японии.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #вассерман #япония #курилы

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