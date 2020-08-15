У Японии нет никаких юридических обоснований требовать возвращения четырех Курильских островов, заявил политический консультант, публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман. Японцы в своей политике руководствуются раскрученной США пропагандистской истерией, объяснил он «Политике Сегодня».

История Курильского конфликта началась еще в 1855 году, с тех пор как Москва и Токио подписали Симодский трактат, рассказал корреспонденту ПС Вассерман. Согласно документу, Япония получила российские острова Шикотан, Хабомаи, Итуруп и Кунашир — предмет нынешних споров. Остров Сахалин тогда оставался совместным владением двух империй.

«Такое решение было связано с тем, что японский транспортный флот ближнего радиуса был численно больше в этих водах, а японцам было значительно удобнее работать с Курилами, чем россиянам, — уточнил публицист.

Спустя еще 20 лет, в 1875 году, в регионе вновь произошел передел земель: Россия получила Южный Сахалин, а Япония — все Курильские острова. По словам Вассермана, это было продиктовано торгово-экономическими причинами, а не политическими. Однако после Русской-японской войны расклад вновь изменился.

«Россия фактически признала поражение в Русско-японской войне. В частности, Япония потребовала себе южную половину Сахалина. Когда российская сторона сослалась на договор 1975 года, министр иностранных дел Японии ответил: "Война перечеркивает все договоры"», — рассказал Вассерман.

Все Курильские острова оказались у России по итогам Второй мировой войны, напомнил собеседник издания.

«Когда проигравшие японцы попытались возмутиться, им напомнили их же фразу: "Война перечеркивает все"», — говорит Вассерман.

С юридическим оформлением территорий возникли проблемы. Текст Сан-Францисского мирного договора с Японией 1951 года составляли американцы. Они не включили в документ, кому именно отошли территории, изъятые по результатам Второй мировой войны. Советскую власть такой расклад не устроил, и она отказалась подписывать договор.

«Именно этой юридической дыркой воспользовались все те же американцы, чтобы сформировать в Японии общественное мнение, направленное на возврат этих территорий. Прежде всего, это касается территорий, которые отошли к СССР, и теперь находящихся у России, как его правопреемницы, в международных соглашениях. Сейчас в Японии создан такой пропагандистский климат, что представителей любой политической элиты, отрицающий принадлежность южной части Курил к Японии, автоматически будет считаться в тамошней политике в лучшем случаем безумцем, а в худшем —предателем», — объясняет эксперт.

В декларации 1956 года о восстановлении отношений между Россией и Японией Москва предложила вернуть два острова в рамках мирного договора. Но Токио отверг данный компромисс:

«Предложенный мирный договор обязывал Японию не вступать в соглашения и блоки против Советского Союза, и тогда Москва в знак доброй воли обязывалась подарить Японии находящиеся рядом с южным концом основной Курильской гряды остров Шикотан и группу скал Плоские — по-японски Хабомаи. Таким образом, СССР рассчитывал заставить Японию, грубо говоря, перейти на сторону СССР. Но расчет не оправдался», — констатирует эксперт.

Тогда же США пригрозили Японии, что если Токио откажется от претензий на остальные острова, то Вашингтон никогда не вернет им оккупированную Окинаву, где в то время располагались главные американские военные базы. Американцам удалось сорвать сделку. В 1960 году США и Япония заключили договор о безопасности. В связи с этим правительство СССР отказалась от обязательств по декларации.

«Все это доказывает, что ничего похожего на юридические обоснования требовать хоть что-то на Курилах у японцев нет. Они руководствуются раскрученной американцами и инертно поддерживаемой собственной пропагандистской истерией», — заключил Вассерман.

Ранее читатели японской газеты Hokkaido Shimbun возмутились сообщениям о появлении в России пятирублевой монеты, посвященной Курильской десантной операции. Монета из недрагоценного металла выпущена тиражом два миллиона экземпляров. На обороте изображена памятная стела советским воинам-освободителям Курил, которая установлена в Петропавловске-Камчатском. Большинство комментаторов отреагировали на новость негативно. По мнению японцев, это означает, что у России нет планов возвращать острова Японии.