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"Совет по передаче власти" в Белоруссии создается штабом Тихановской

"Совет по передаче власти" в Белоруссии создается штабом Тихановской

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16:04   15 Августа 2020
Политика

"Совет по передаче власти" в Белоруссии создается штабом Тихановской

"Совет по передаче власти" в Белоруссии создается штабом Тихановской

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создает "совет по передаче власти" в стране, началось принятие заявок от желающих попасть в рабочую группу.

В состав "группы по трансферу власти" должны войти наиболее уважаемые члены белорусского общества. Согласно заявлению, эти люди займутся обсуждением механизмов, которые помогут им в принятии оперативных решений. Для принятия в рабочую группу нет каких-либо строгих критериев отбора, попытаться туда попасть может каждый.

Ранее белорусским ЦИК были объявлены официальные данные по результатам президентских выборов в стране. Победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов, Светлана Тихановская получила 10,12%, остальные кандидаты —менее двух процентов.

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Автор: Василий Пименов
#белоруссия #светлана тихановская #"Передача власти"

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