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15:59   15 Августа 2020
Общество

Депутат Федоров назвал "маргиналами" участников беспорядков в Хабаровске

Депутат Федоров назвал "маргиналами" участников беспорядков в Хабаровске

Участники акций в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала пытаются навязать горожанам антизаконные настроения, заявил депутат ГД Евгений Федоров.

Правоохранители за весь период проведения незаконных мероприятий в Хабаровске зафиксировали более 3,8 тыс. административных нарушений со стороны участников автопробегов. В отношении организаторов незаконных митингов новых протоколов с 10 августа не составлялось.

Депутат Евгений Федоров в беседе с изданием "НьюИнформ" заявил, что хабаровские митингующие действуют против здравого смысла.

"Здесь налицо организованный процесс, который финансируется", — считает парламентарий.

Организаторы, участники и финансирующие беспорядки в Хабаровске "маргиналы" должны ответить перед законодательством РФ, резюмировал Федоров.

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Автор: Юлия Яковлева
#беспорядки #хабаровск #законодательство рф #незаконные митинги

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