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Глава МИД Польши рассказал о санкциях в отношении Белоруссии

Глава МИД Польши рассказал о санкциях в отношении Белоруссии

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15:45   15 Августа 2020
Политика

Глава МИД Польши рассказал о санкциях в отношении Белоруссии

Глава МИД Польши рассказал о санкциях в отношении Белоруссии

Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович рассказал о санкциях в отношении Белоруссии. По его словам, запреты для государства будут только персональными.

Ранее сообщалось, что польский дипломат намерен обсудить ситуацию в Белоруссии во время переговоров с генеральным секретарем Соединенных Штатов Майклом Помпео. Причиной этому послужили протесты и беспорядки на фоне выборов. Об этом Яцек Чапутович сообщил в интервью агентству PAP.

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Автор: Ирина Большунова
#польша #мид #белоруссия #яцек чапутович

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