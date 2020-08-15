Глава МИД Польши рассказал о санкциях в отношении Белоруссии

Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович рассказал о санкциях в отношении Белоруссии. По его словам, запреты для государства будут только персональными.

Ранее сообщалось, что польский дипломат намерен обсудить ситуацию в Белоруссии во время переговоров с генеральным секретарем Соединенных Штатов Майклом Помпео. Причиной этому послужили протесты и беспорядки на фоне выборов. Об этом Яцек Чапутович сообщил в интервью агентству PAP.