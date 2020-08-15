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Навальный готов продать собранные на сайте "Умного голосования" данные
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 Навальный готов продать собранные на сайте "Умного голосования" данные

Навальный готов продать собранные на сайте "Умного голосования" данные
15:27   15 Августа 2020
Политика

Навальный готов продать собранные на сайте "Умного голосования" данные

Навальный готов продать собранные на сайте "Умного голосования" данные

Сторонники блогера Алексея Навального в Новосибирске предлагают купить кандидатам-соперникам свои базы данных, созданные через сайт "Умное голосование".

Сайт создали год назад, на нем регистрировались и заполняли поля с личной информацией все желающие, а также разрешали обработку данных. Согласие предоставляется компании "Страна Приливов", которая зарегистрирована на подопечного блогера Евгения Замятина, сообщает Telegram-канал "Архитектура власти".

Глава "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ), а также его команда не против продать списки тех, кто готов проголосовать против действующей власти. Руководитель штаба блогера Сергей Бойко является организатором торгов в Новосибирске. Работа ведется достаточно активно, и есть риск, что к приезду Навального все оппозиционные голоса будут проданы той самой власти, против которой люди подписывались.

Интересно то, как отнесутся те самые сторонники блогера к тому, что их личная информация, оставленная на сайте "Умного голосования", будет продана. Кроме того, не исключается, что в этом списке находятся и подписи, оставленные несуществующими людьми.

Навальный и Бойко прекрасно понимают, что не смогут выиграть выборы, поэтому всеми возможными способами стараются хотя бы заработать на них.

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Автор: Юлия Яковлева
#навальный #бойко #умное голосование

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