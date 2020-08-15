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14:37   15 Августа 2020
Экономика

Резервный фонд России будет увеличен на 1,8 трлн рублей

Резервный фонд России будет увеличен на 1,8 трлн рублей

Объем резервного фонда Правительства РФ будет увеличен в соответствии с распоряжением премьер-министра России Михаила Мишустина на 1,8 трлн рублей. Об этом сообщается в распоряжении на сайте правовой информации.

Министерству финансов РФ поручено внести в показатели федерального бюджета изменения для увеличения объема резервного фонда на 1,8 трлн рублей.

Мишустин ранее поручил предусмотреть увеличение резервного фонда на сумму 1,02 млрд за счет бюджетных средств, которые не востребованы в других направлениях. Из перечня субсидий ассигнования для российских министерств, сообщает ТАСС.

Источниками формирования резервного фонда в текущем году станут доходы российского бюджета от продажи кабмину контрольного пакета акций "Сбербанка" и доходы от продажи углеводородов, которые превысили запланированные объемы, пишет "Парламентская газета".

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Автор: Илья Романович
#правительство #резервный фонд #мишустин

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