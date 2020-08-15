Беседу Путина и Лукашенко подтвердили в Кремле

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко состоялись, об этом сообщили в Кремле.

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе белорусского лидера, который рассказал Путину о происходящем в Белоруссии. В ходе беседы лидеры РФ и Белоруссии пришли к мнению, что проблемами в республике не должны воспользоваться деструктивные силы, желающие навредить сотрудничеству в рамках Союзного государства.

Как передает агентство "БелТА", беседа пойдет об особенностях "цветных революций", элементы которых появились в республике. Ранее сообщалось, что власти Белоруссии не пустили в страну двух депутатов Европарламента из Литвы и Польши.