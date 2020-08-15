Фильм "Шугалей-2" поможет вернуть россиян из ливийской тюрьмы

Выход фильма "Шугалей-2" о продолжении истории российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, томящихся в ливийской тюрьме "Митига", поможет их освобождению. Он может стать дополнением к работе дипломатов.

Старания российских дипломатов по освобождению сотрудников ФЗНЦ Максима Шугалея и Самера Суэйфана из ливийской тюрьмы "Митига" должны сопровождать соответствующем фоном в общественном мнении в России и за рубежом. Такую точку зрения озвучил в беседе с корреспондентом "Народных новостей" военный эксперт Андрей Онтиков.

"Если общественное мнение за рубежом будет сочувствующим к проблемам, с которыми столкнулись наши граждане в Ливии, то это будет дополнительным плюсом в копилку усилий, которые прикладываются нашими властями для вызволения заключенных", — подчеркнул он.

Первый фильм пока еще дилогии "Шугалей" был впервые показан 1 мая на НТВ и рассказывал о том, как российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан отправились для проведения социологических исследований в Триполи, где их захватили и бросили в тюрьму "Митига". Сиквел, который также основан на реальных событиях, повествует о попытках МИД РФ и друзей социологов вызволить их из тюрьмы, где россияне проявляют мужество и стойкость.