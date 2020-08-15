Вильфанд пообещал россиянам скорое наступление теплых дней

Наступившее в большинстве регионов похолодание сменится теплой погодой уже в эти выходные, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Смена температурного фона пришла не только в столичный регион, но и в Северо-Западный федеральный округ, Поволжье и на Урал, подчеркнул специалист. Похолодание связано с циклоном, центр которого пришелся на Тюменскую область, и антициклоном на западе.

"В субботу начнет подрастать давление, температура будет повышаться, интенсивность осадков будет уменьшаться — мы даже прогнозируем в субботу преимущественно без осадков", — уточнил Вильфанд.

Предполагается, что в сентябре температура воздуха будет около или выше нормы. Об этом Вильфанд рассказал в интервью НСН.

Уже в воскресенье, 16 августа, в столицу и регион вернется теплая погода. Синоптики ожидают повышение дневной температуры воздуха до +20...+23 градусов, передает телеканал "360".