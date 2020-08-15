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Японцы возмутились выпуском новой российской пятирублевой монеты

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14:11   15 Августа 2020
Политика

Японцы возмутились выпуском новой российской пятирублевой монеты

Японцы возмутились выпуском новой российской пятирублевой монеты

Сообщения о запуске в обращение в Российской Федерации новой пятирублевой монеты, которая посвящена Курильской десантной операции, возмутили читателей японской газеты Hokkaido Shimbun.

Монету, сделанную из недрагоценного металла, выпустили тиражом два миллиона экземпляров. На обороте изображена памятная стела советским воинам — освободителям Курил, установленная в Петропавловске-Камчатском, передает РИА Новости.

Многие японцы отреагировали на такую новость крайне негативно. К примеру, пользователь с ником Tokumei сказал, что нельзя позволить РФ выпускать подобные "юбилейные" монеты, а Токио срочно нужно выпустить свою монету с призывом вернуть северные территории.

"Это еще одна откровенная демонстрация того, что Россия не имеет ни малейшего желания решать территориальный вопрос с Японией. Наша реакция должна быть хладнокровной", — добавил tim.

А пользователь с ником per предложил Токио выпустить свою монету в память о победе над РФ в Русско-японской войне.

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Автор: Борис Нестеров
#япония #курилы #монета

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