Юрий Лоза раскрыл секрет популярности Виктора Цоя

15 августа любители музыки по всей стране и далеко за пределами России вспоминают трагический день гибели лидера группы «Кино» Виктора Цоя, который в памяти многих остался не только музыкантом, но и символом перемен эпохи Перестройки.

Виктор Цой обрел такую широкую популярность благодаря своей ранней трагической смерти, считает певец и композитор Юрий Лоза. В беседе с «Политикой Сегодня» он выразил мнение, что если бы Цой был жив, он не смог бы стать столь культовой личностью.

«Статус культового получают все, кто рано умер. Вот смотрите, [Джим] Моррисон культовый певец? Культовый. А [Джимми] Хендрикс? Тоже культовый. Люди, которые рано уходят, они остаются вечно молодыми. Он [Цой] всегда молодой. Каждое новое поколение считает Цоя своим ровесником, потому что они не видели его старым. Понимаете, в чем дело? Меня они не будут слушать, потому что я старый. Это социологический феномен», — рассуждает Лоза.

По мнению Лозы, культ Цоя мешает объективно оценивать его творчество.

«В то время Цоя слушали не все молодые люди, он не был настолько популярен и раскручен. Та же "Алиса" собирала большие залы, даже в Петербурге. К нему относились, как и ко всем остальным музыкантам. Но все остальные музыканты начали стареть, а он остался вечно молодым и культовым у молодежи», — объяснил композитор.

Песни Цоя подкупают своей простой, считает Лоза. Его хиты может исполнить практически каждый, говорит музыкант.

«Они [песни "Кино"] сделаны элементарно, очень просты с вокальной точки зрения. Это не говорит о том, что они плохи. Просто такая особенность. Их легко исполнить любому молодому человеку с гитарой во дворе. У меня тоже есть простые песни. И они тоже поются чаще. Но у меня таких простых одна-две, а у него все», — рассуждает Лоза.

При этом Юрий Лоза подчеркнул, что ни в коем случае не хотел бы обижать фанатов музыканта.

«Я с уважением отношусь к нему, слово плохого никогда не говорил, и сейчас не говорю. Никогда мы с ним не конфликтовали», — заключил собеседник издания.

Тридцать лет назад, 15 августа 1990 года, Виктор Цой возвращался на своем «Москвиче» с рыбалки в Латвии. В 12 часов 28 минут на шоссе Слока — Талси его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом «Икарус». По официальной версии, музыкант уснул за рулем от переутомления. Смерть наступила мгновенно. Цою было 28 лет.

Музыкант стал символом эпохи. В память о Цое установлены памятники в разных городах России. В Москве на Арбате есть знаменитая «Стена Цоя». Его именем назван астероид, о нем снимают фильмы и пишут книги. В честь Цоя выбрал себе имя российский конькобежец корейского происхождения Виктор Ан.

В третьем квартале 2020 года в Петербурге, Москве, Сургуте, Тюмени, Казани, Калининграде, Екатеринбурге и Самаре выйдет прокат отреставрированная версия культового фильма «Игла».