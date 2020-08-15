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16:17   15 Августа 2020
Россия

Юрий Лоза раскрыл секрет популярности Виктора Цоя

Юрий Лоза раскрыл секрет популярности Виктора Цоя

15 августа любители музыки по всей стране и далеко за пределами России вспоминают трагический день гибели лидера группы «Кино» Виктора Цоя, который в памяти многих остался не только музыкантом, но и символом перемен эпохи Перестройки.

Виктор Цой обрел такую широкую популярность благодаря своей ранней трагической смерти, считает певец и композитор Юрий Лоза. В беседе с «Политикой Сегодня» он выразил мнение, что если бы Цой был жив, он не смог бы стать столь культовой личностью.

 «Статус культового получают все, кто рано умер. Вот смотрите, [Джим] Моррисон культовый певец? Культовый. А [Джимми] Хендрикс? Тоже культовый. Люди, которые рано уходят, они остаются вечно молодыми. Он [Цой] всегда молодой. Каждое новое поколение считает Цоя своим ровесником, потому что они не видели его старым. Понимаете, в чем дело? Меня они не будут слушать, потому что я старый. Это социологический феномен», — рассуждает Лоза.

Юрий Лоза раскрыл секрет популярности Виктора Цоя

По мнению Лозы, культ Цоя мешает объективно оценивать его творчество.

«В то время Цоя слушали не все молодые люди, он не был настолько популярен и раскручен. Та же "Алиса" собирала большие залы, даже в Петербурге. К нему относились, как и ко всем остальным музыкантам. Но все остальные музыканты начали стареть, а он остался вечно молодым и культовым у молодежи», — объяснил композитор.

Песни Цоя подкупают своей простой, считает Лоза. Его хиты может исполнить практически каждый, говорит музыкант.

«Они [песни "Кино"] сделаны элементарно, очень просты с вокальной точки зрения. Это не говорит о том, что они плохи. Просто такая особенность. Их легко исполнить любому молодому человеку с гитарой во дворе. У меня тоже есть простые песни. И они тоже поются чаще. Но у меня таких простых одна-две, а у него все», — рассуждает Лоза.

Юрий Лоза раскрыл секрет популярности Виктора Цоя

При этом Юрий Лоза подчеркнул, что ни в коем случае не хотел бы обижать фанатов музыканта.

«Я с уважением отношусь к нему, слово плохого никогда не говорил, и сейчас не говорю. Никогда мы с ним не конфликтовали», — заключил собеседник издания.

Тридцать лет назад, 15 августа 1990 года, Виктор Цой возвращался на своем «Москвиче» с рыбалки в Латвии. В 12 часов 28 минут на шоссе Слока — Талси его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом «Икарус». По официальной версии, музыкант уснул за рулем от переутомления. Смерть наступила мгновенно. Цою было 28 лет.

Музыкант стал символом эпохи. В память о Цое установлены памятники в разных городах России. В Москве на Арбате есть знаменитая «Стена Цоя». Его именем назван астероид, о нем снимают фильмы и пишут книги. В честь Цоя выбрал себе имя российский конькобежец корейского происхождения Виктор Ан.

Юрий Лоза раскрыл секрет популярности Виктора Цоя

В третьем квартале 2020 года в Петербурге, Москве, Сургуте, Тюмени, Казани, Калининграде, Екатеринбурге и Самаре выйдет прокат отреставрированная версия культового фильма «Игла».

 

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Автор: Арсений Аскольский
#общество #кино #юрий лоза #виктор цой

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