Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вильфанд пообещал россиянам скорое наступление теплых дней

Вильфанд пообещал россиянам скорое наступление теплых дней

 Российские авиакомпании не пострадают из-за прихода Ryanair на рынок

Российские авиакомпании не пострадают из-за прихода Ryanair на рынок
Экономист назвал факторы воздействия на чистый госдолг России

Экономист назвал факторы воздействия на чистый госдолг России

 В Совфеде объяснили невозможность выплачивать пособия малоимущим россиянам

В Совфеде объяснили невозможность выплачивать пособия малоимущим россиянам
Японцы возмутились выпуском новой российской пятирублевой монеты

Японцы возмутились выпуском новой российской пятирублевой монеты

 Гутерреш предложил белорусам решать проблемы путем диалога

Гутерреш предложил белорусам решать проблемы путем диалога
Вильфанд пообещал россиянам скорое наступление теплых дней

Вильфанд пообещал россиянам скорое наступление теплых дней

 Российские авиакомпании не пострадают из-за прихода Ryanair на рынок

Российские авиакомпании не пострадают из-за прихода Ryanair на рынок
Экономист назвал факторы воздействия на чистый госдолг России

Экономист назвал факторы воздействия на чистый госдолг России

 В Совфеде объяснили невозможность выплачивать пособия малоимущим россиянам

В Совфеде объяснили невозможность выплачивать пособия малоимущим россиянам
Японцы возмутились выпуском новой российской пятирублевой монеты

Японцы возмутились выпуском новой российской пятирублевой монеты

 Гутерреш предложил белорусам решать проблемы путем диалога

Гутерреш предложил белорусам решать проблемы путем диалога
14:05   15 Августа 2020
Политика

Гутерреш предложил белорусам решать проблемы путем диалога

Гутерреш предложил белорусам решать проблемы путем диалога

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал граждан Белоруссии решать проблемы посредством диалога. Об этом сказано в заявлении официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, которое обнародовано на сайте организации.

По его словам, Гутерреш отмечает важность предоставления всем жителям Белоруссии возможности осуществлять свои гражданские и политические права, передает ТАСС.

"Генеральный секретарь призывает белорусов решать проблемы, возникшие после выборов, путем диалога, чтобы сохранить мир в стране", — подчеркнул Дюжаррик.

Также он добавил, что белорусское правительство должно проявлять сдержанность в ответ на беспорядки. Дюжаррик обратил внимание, что утверждения о пытках и других видах жестокого обращения с людьми, которые содержатся под стражей, должны быть тщательно расследованы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#белоруссия #гутерреш #дюжаррик

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...