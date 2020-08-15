Гутерреш предложил белорусам решать проблемы путем диалога

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал граждан Белоруссии решать проблемы посредством диалога. Об этом сказано в заявлении официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, которое обнародовано на сайте организации.

По его словам, Гутерреш отмечает важность предоставления всем жителям Белоруссии возможности осуществлять свои гражданские и политические права, передает ТАСС.

"Генеральный секретарь призывает белорусов решать проблемы, возникшие после выборов, путем диалога, чтобы сохранить мир в стране", — подчеркнул Дюжаррик.

Также он добавил, что белорусское правительство должно проявлять сдержанность в ответ на беспорядки. Дюжаррик обратил внимание, что утверждения о пытках и других видах жестокого обращения с людьми, которые содержатся под стражей, должны быть тщательно расследованы.