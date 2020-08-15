Экономист назвал факторы воздействия на чистый госдолг России

Сформировавшийся разрыв между чистым государственным долгом России и ее ликвидными резервами в целом не должен вызывать беспокойства, считает экономист Владимир Колмаков.

Чистый госдолг на 1 июля составил 1,55 трлн рублей, а ликвидные резервы — 13,22 трлн. СМИ объяснили это покупкой правительством в апреле контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка за 2,14 трлн на средства Фонда национального благосостояния. Также считается, что повлияли коронавирусный кризис и падение цен на нефть.

В комментарии для "360" Колмаков заявил, что размер долга не исчисляется разами в процентах к ВВП, даже в долгосрочной перспективе это нормальная ситуация. Рост показателя, по его словам, вызван определенной разбалансировкой. Из-за пандемии COVID-19 бюджет недосчитался многих доходов, в том числе нефтегазовым. Речь идет об остатках средств на счетах в банковской системе, то есть фактически это казначейские деньги.