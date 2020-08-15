Малькевич призвал закрывать СМИ за сотрудничество с Bellingcat

Властям следует решать вопросы с открытым вмешательством в российское информационное пространство, исходящим от западных спецслужб, рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Издание Bellingcat снова пыталось завербовать экс-работников Федерального агентства новостей (ФАН), предложив им заведомо ложно прокомментировать "расследования" британского СМИ. Реализовать подкуп не получилось, после чего британцы принялись бросаться угрозами "превратить жизнь журналистов в ад", подключив спецслужбы США и Соединенного Королевства.

Малькевич считает необходимым пересмотр на государственном уровне стратегии информационной обороны РФ. Также он предлагает оценить, насколько хорошо уже сейчас работают меры, препятствующие антироссийской пропаганде. В частности, он призвал закрывать те СМИ, которые сотрудничают с такими организациями, как Bellingcat.

"Глядя, что происходит в данный момент в Восточной Европе, у наших ближайших соседей, надо делать правильные выводы", — подчеркнул глава ФЗНЦ в беседе с ФАН.

Малькевич призвал не допускать, чтобы подобные Bellingcat издания вольготно чувствовали себя в России. Он также вспомнил о российском медиапроекте USA Really, который двумя годами ранее подвергался прессингу в США.