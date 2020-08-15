Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии и за ее пределами

Телефонный разговор между президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и президентом РФ Владимиром Путиным был посвящен текущей ситуации в Белоруссии. Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

Ситуация, складывающаяся в Белоруссии и вокруг нее после президентских выборов, стала главной темой телефонного разговора между президентами Белоруссии и России. Собеседники обменялись мнениями о перспективах развития ситуации. О состоявшемся телефонном разговоре сообщил ТАСС со ссылкой на БелТА.