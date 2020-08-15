Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вильфанд пообещал россиянам скорое наступление теплых дней

Вильфанд пообещал россиянам скорое наступление теплых дней

 Российские авиакомпании не пострадают из-за прихода Ryanair на рынок

Российские авиакомпании не пострадают из-за прихода Ryanair на рынок
Экономист назвал факторы воздействия на чистый госдолг России

Экономист назвал факторы воздействия на чистый госдолг России

 В Совфеде объяснили невозможность выплачивать пособия малоимущим россиянам

В Совфеде объяснили невозможность выплачивать пособия малоимущим россиянам
Японцы возмутились выпуском новой российской пятирублевой монеты

Японцы возмутились выпуском новой российской пятирублевой монеты

 Гутерреш предложил белорусам решать проблемы путем диалога

Гутерреш предложил белорусам решать проблемы путем диалога
Вильфанд пообещал россиянам скорое наступление теплых дней

Вильфанд пообещал россиянам скорое наступление теплых дней

 Российские авиакомпании не пострадают из-за прихода Ryanair на рынок

Российские авиакомпании не пострадают из-за прихода Ryanair на рынок
Экономист назвал факторы воздействия на чистый госдолг России

Экономист назвал факторы воздействия на чистый госдолг России

 В Совфеде объяснили невозможность выплачивать пособия малоимущим россиянам

В Совфеде объяснили невозможность выплачивать пособия малоимущим россиянам
Японцы возмутились выпуском новой российской пятирублевой монеты

Японцы возмутились выпуском новой российской пятирублевой монеты

 Гутерреш предложил белорусам решать проблемы путем диалога

Гутерреш предложил белорусам решать проблемы путем диалога
13:20   15 Августа 2020
Политика

Лукашенко ответил забастовщикам в Белоруссии

Лукашенко ответил забастовщикам в Белоруссии

Забастовщикам в Белоруссии не место на заводах, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, если люди хотят бастовать, то пусть делают это, но на заводах им делать нечего. Как отметил Лукашенко, ни на кого не нужно давить, но руководителям предприятий необходимо донести до бастующих, что власти не будут ни перед кем "пресмыкаться".

"Просто надо им это сказать: пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет", заявил глава Белоруссии.

Как подчеркнул Лукашенко, в дальнейшем эти люди не смогут восстановиться на работе на предприятиях. Кроме того, он призвал власти посетить те трудовые коллективы на заводах, где возникают вопросы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#белоруссия #лукашенко #забастовки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...