Лукашенко ответил забастовщикам в Белоруссии

Забастовщикам в Белоруссии не место на заводах, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, если люди хотят бастовать, то пусть делают это, но на заводах им делать нечего. Как отметил Лукашенко, ни на кого не нужно давить, но руководителям предприятий необходимо донести до бастующих, что власти не будут ни перед кем "пресмыкаться".

"Просто надо им это сказать: пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет", заявил глава Белоруссии.

Как подчеркнул Лукашенко, в дальнейшем эти люди не смогут восстановиться на работе на предприятиях. Кроме того, он призвал власти посетить те трудовые коллективы на заводах, где возникают вопросы.