В Совфеде объяснили невозможность выплачивать пособия малоимущим россиянам

Предложение экономиста Делягина о выплатах гражданам с низким уровнем заработка не может быть реализовано прямо сейчас, заявил член Совета Федерации Валерий Рязанский.

Инициатива руководителя Института проблем глобализации заключается в том, что россияне с низким уровнем дохода могут получить от государства выплату в размере двух МРОТ. Эти средства помогут поддержать покупательскую способность граждан, сообщает "НьюИнформ".

Государственные резервы сейчас направлены на борьбу с пандемией и ее последствиями. Не исключено, что предложение можно рассмотреть вне контекста кризиса, но даже при наличии лишних средств в бюджете такая выплата под вопросом. Дело в том, что некоторые категории россиян получают зарплату "черными" деньгами. Уход таким образом от налогов не увеличивает федеральный бюджет, из которого Делягин предлагает выплачивать пособия. При назначении денежной поддержки невозможно определить, получает ли человек средства неофициально, отметил Рязанский.