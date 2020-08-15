Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину.

По словам Лукашенко, он хочет переговорить с президентом РФ, чтобы обсудить защиту Союзного государства. В ходе совещания по дальнейшим действиям белорусского кабмина Лукашенко отметил, что защита республики является важнейшим фактором, так же как и защита всего Союзного государства.

Ранее Лукашенко объявил о сложении полномочий действующего правительства Белоруссии.