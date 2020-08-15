Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Гинцбург прокомментировал результаты опроса о доверии врачей к вакцине

Гинцбург прокомментировал результаты опроса о доверии врачей к вакцине

 Малькевич отреагировал на призыв "Открытой России" освободить Важенкова

Малькевич отреагировал на призыв "Открытой России" освободить Важенкова
В Совфеде объяснили невозможность выплачивать пособия малоимущим россиянам

В Совфеде объяснили невозможность выплачивать пособия малоимущим россиянам

 Россияне стали реже использовать мелочь для оплаты покупок

Россияне стали реже использовать мелочь для оплаты покупок
Лукашенко планирует поговорить с Путиным

Лукашенко планирует поговорить с Путиным

 Лукашенко заявил о сложении полномочий действующего правительства

Лукашенко заявил о сложении полномочий действующего правительства
Гинцбург прокомментировал результаты опроса о доверии врачей к вакцине

Гинцбург прокомментировал результаты опроса о доверии врачей к вакцине

 Малькевич отреагировал на призыв "Открытой России" освободить Важенкова

Малькевич отреагировал на призыв "Открытой России" освободить Важенкова
В Совфеде объяснили невозможность выплачивать пособия малоимущим россиянам

В Совфеде объяснили невозможность выплачивать пособия малоимущим россиянам

 Россияне стали реже использовать мелочь для оплаты покупок

Россияне стали реже использовать мелочь для оплаты покупок
Лукашенко планирует поговорить с Путиным

Лукашенко планирует поговорить с Путиным

 Лукашенко заявил о сложении полномочий действующего правительства

Лукашенко заявил о сложении полномочий действующего правительства
11:57   15 Августа 2020
Политика

Лукашенко планирует поговорить с Путиным

Лукашенко планирует поговорить с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину.

По словам Лукашенко, он хочет переговорить с президентом РФ, чтобы обсудить защиту Союзного государства. В ходе совещания по дальнейшим действиям белорусского кабмина Лукашенко отметил, что защита республики является важнейшим фактором, так же как и защита всего Союзного государства.

Ранее Лукашенко объявил о сложении полномочий действующего правительства Белоруссии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#россия #путин #лукашенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...