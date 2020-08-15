Лукашенко заявил о сложении полномочий действующего правительства

Действующее правительство Белоруссии слагает полномочия, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Состав нового кабмина в основном сформирован, отметил Лукашенко. По его словам, нынешнее правительство во главе с премьером Романом Головченко готово работать после прошедших 9 августа президентских выборов, однако могут быть "какие-то нюансы".

Администрации главы государства и спикеру верхней палаты парламента Натальи Кочановой дано поручение оперативно подготовить соответствующие документы, чтобы кабмин мог продолжать работу до утверждения окончательного состава, добавил Лукашенко.