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 Лукашенко заявил о сложении полномочий действующего правительства

Лукашенко заявил о сложении полномочий действующего правительства
11:53   15 Августа 2020
Политика

Лукашенко заявил о сложении полномочий действующего правительства

Лукашенко заявил о сложении полномочий действующего правительства

Действующее правительство Белоруссии слагает полномочия, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Состав нового кабмина в основном сформирован, отметил Лукашенко. По его словам, нынешнее правительство во главе с премьером Романом Головченко готово работать после прошедших 9 августа президентских выборов, однако могут быть "какие-то нюансы".

Администрации главы государства и спикеру верхней палаты парламента Натальи Кочановой дано поручение оперативно подготовить соответствующие документы, чтобы кабмин мог продолжать работу до утверждения окончательного состава, добавил Лукашенко.

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Автор: Руслан Неглинный
#белоруссия #лукашенко #правительство белоруссии

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