Российские авиакомпании не пострадают из-за прихода Ryanair на рынок

Приход крупнейших европейских лоукостеров в Пулково никак не отразится на отечественных авиакомпаниях, считает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. В беседе с «Политикой Сегодня» он заметил, что появление новых направлений из Петербурга превратит аэропорт в транспортный хаб.

«Я думаю, что прямой конкуренции не будет. Петербуржцам стоит позавидовать, теперь им не нужно лететь через Москву. А может быть, даже и москвичи подтянутся в Петербург. Пулково правильно делает, что расширяет возможности. У них в стратегии заявлено, что они будут хабом – вот и становятся хабом», – считает эксперт.

Ирландский лоукостер Ryanair планирует запустить связать Санкт-Петербург с несколькими итальянскими городами. По данным портала ch-aviation.com, бюджетная авиакомпания уже получила разрешение от Управления гражданской авиации Италии на четыре еженедельных рейса в Петербург. Полеты планируется начать с зимнего сезона 2020/21. При этом в самой авиакомпании намерение официально пока не подтвердили.

Для потребителей появление на российском рынке новых авиакомпаний — отличная новость, заметил Адамидов. По мнению эксперта, лоукостеры займут свободную нишу бюджетных перелетов.

«Лоукостеры – по сути маршрутное такси, только воздушное. Там минимальный уровень сервиса, зачастую неудобные слоты в аэропортах – это ночь, как правило. И если вы вложите все затраты — на такси, например, – получится не сильно дешевле. В целом, это нормальная история. Более того, я не думаю, что у лоукостеров будет какая-то борьба. Среди российских бизнесменов истории с лоукостером оказались непоняты, было три попытки их создать. У локукостеров задача какая: коврики вытер, заправился, улетел. Еще экипаж сменил. В России такое невозможно, у нас другие стандарты — пилоты дольше бумажки заполняют», — рассуждает эксперт.

От запуска бюджетных рейсов из Петербурга пострадают разве что прибалтийские и финские аэропорты, считает Адамидов. Он напомнил, что Рига, Таллин, Хельсинки и даже Лаппеенранта оттягивают на себя значительную часть пассажиров.

«Это неприятности для них [заграничных аэропортов], а не для российских компаний. Петербург — большой город. Спрос на бюджетные компании есть, этого ждут. Для Италии развитие туризма важно, а для наших туристов это сделает отдых удобнее, в дороге будут проводить меньше времени. Посмотрим, надеюсь у них хватит сил и ресурсов», — заключил аналитик.

Европейские лоукостеры с приходом в Петербург не станут активно нанимают на работу российских пилотов, считает глава профсоюза авиакомпании «Россия» Игорь Морозов.

«У нас летчики уходили, когда их приглашать в Китай, на направления Юго-Восточной Азии. Тогда уходили самые квалифицированные. Но из-за пандемии и закрытия границ востребованность поменялась. Насколько я знаю, часть наших пилотов оказались не трудоустроены. Эта категория может перейти в Ryanair. у них есть опыт, английский язык [на должном уровне]. Но массовый характер это носить не будет», — говорит Морозов.

При этом к самой идее режима «открытого неба» собеседник издания относится скептически.

«Я не одобряю это. Мы должны защищать свой рынок труда, рынок авиационных компаний. Так просто открывать границы — я с этим не согласен», — заключил глава профсоюза.

Напомним, с 1 января в аэропорту Пулково действует, так называемая, седьмая свобода воздуха для ряда зарубежных авиакомпаний. Иностранные перевозчики смогут выполнять рейсы из одной страны в третью, при этом совершая посадку в Петербурге. Зимой к открытому небу допустили 30 государств. Без ограничений аэропорт будет сотрудничать с Бельгией, Данией, Ирландией, Исландией, Латвией, Литвой, Люксембургом, Македонией, Мальтой, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией, Румынией, Сербией, Словакией, Словенией, Финляндией, Швейцарией, Швецией и Эстонией.

Минтранс РФ предложил взаимодействовать, но с ограничениями с Австрией, Чехией (ограничения для этих стран касаются только столиц — Вены и Праги) и Германией (кроме воздушных ворот Берлина, Дюссельдорфа, Мюнхена и Гамбурга). Допускаются также перевозки в Испанию (за исключением Барселоны и Малаги), в Италию (кроме Рима и Милана), на Кипр (исключая аэропорт города Пафос). Во Францию можно летать во все города, кроме Парижа и Ниццы, однако большинство из них не ответили на запросы лоукостеров о новых маршрутах.

Однако из-за пандемии коронавируса и закрытия границ запуск большинства новых рейсов пришлось отложить. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Занзибаром. Лоукостер Wizz Air UK с 19 августа планирует возобновить рейсы из Москвы и Петербурга в Лондон. Также один из крупнейших бюджетных перевозчиков заявил о планах запустить четыре рейса из Петербурга в Италию в декабре 2020 года, и еще один — в марте 2021-го.