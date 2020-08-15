Гинцбург прокомментировал результаты опроса о доверии врачей к вакцине

Публикацию опроса об отношении медиков к российской вакцине от коронавируса глава центра Гамалеи Александр Гинцбург связал с борьбой конкурентов за рынки сбыта.

Результаты опроса сервиса "Справочник врача" показали, что более половины российских медиков пока не готовы принимать вакцину от коронавируса, разработанную центром Гамалеи. Опрошенные указали в качестве причины недоверия недостаточное количество данных об эффективности препарата и быстрые сроки его создания. Гинцбург связал появление опроса с борьбой за рынки сбыта.

"Нужно посмотреть кто инвестор этого проекта. Здесь появляется четко выстроенная цепочка — жесточайшая борьба за рынки сбыта в любой форме", — приводит его слова РИА Новости.

Директор центра Гамалеи также отметил, что проблему вакцинации следует рассматривать не с обывательской точки зрения, а с научной. По мнению специалиста, иммунитет образуется, когда человек переболел или привился. Однако при легкой форме коронавируса выработки иммунитета не происходит, а тяжелая форма чревата болезненными последствиями.