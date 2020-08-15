Малькевич отреагировал на призыв "Открытой России" освободить Важенкова

Российское посольство в Белоруссии проверяет информацию о задержании гражданина РФ Артема Важенкова. Еще один россиянин Игорь Рогов уже освобожден и вернулся в Россию. Об этом написал глава ФЗНЦ Александр Малькевич в Telegram-канале.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич отметил, что Важенков и Рогов были задержаны в Минске 11 августа и находились в статусе подозреваемых по уголовному делу о массовых беспорядках. Как выяснилось, оба являются координаторами признанной в РФ нежелательной и имеющей статус иноагента организации "Открытая Россия". В Белоруссию они прибыли якобы для "обмена опытом". По факту на деньги Госдепа НКО учатся "шатать режим" по указке американских "специалистов", уверен Малькевич.

Стоит отметить, что коллеги задержанных в Белоруссии россиян из "Открытой России" уже подняли шум и требуют от МИД РФ "спасти Артема из лукашенковской тюрьмы". Глава ФЗНЦ обратил внимание, что "спасители" по какой-то причине не беспокоятся о судьбе россиян, которые находятся в заключении в самых разных странах мира. А попытки оправдать Рогова и Важенкова тем, что они якобы ехали наблюдать за выборами, Малькевич пресек, напомнив положения белорусского законодательства, согласно которому наблюдатели в Белоруссию прибывают исключительно по приглашению компетентных органов.

"Важенков изначально нарушил закон, впрочем, как другие "открыточники". И их товарищи не требовать должны от МИДа, а – просить помочь гражданину РФ, который реально участвовал в массовых беспорядках (шествиях)", — подчеркнул Малькевич.

Тем временем двое российских социологов Максим Шугалей и Самер Суэйфан уже более года удерживаются в неофициальной ливийской тюрьме "Митига" без предъявления обвинений. Они были захвачены в Триполи при активном участии ЦРУ.

"Американцы «взяли» их, объявив некими "агентами". Видимо, России. В Белоруссии же в руки спецслужб попали совершенно однозначные американские агенты (влияния – это уж точно)", — добавил Малькевич.

Глава ФЗНЦ предложил обменять внештатных сотрудников Госдепа США Важенкова и Рогова на схваченных по указке Вашингтона двух россиян.