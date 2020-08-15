Россияне стали реже использовать мелочь для оплаты покупок

Отказ жителей РФ от использования монет вынуждает ЦБ РФ выпускать в обращение большее количество мелочи, рассказали в Центробанке.

Железные рубли теряются или оседают в копилках и не возвращаются в оборот, поэтому регулятору приходится ежегодно увеличивать производство монет, отметили в Банке России.

За предыдущий год выпуск монет вырос на 900 миллионов штук. С начала 2020 года данный показатель увеличился еще на 362 миллиона, передает издание "Известия".

Производство мелочи является лишней тратой денег, так как в России железные монеты обесценились, и граждане халатно к ним относятся, считает главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах.