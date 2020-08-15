Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минздрав РФ заявил о начале производства вакцины от коронавируса

Минздрав РФ заявил о начале производства вакцины от коронавируса

 Третий этап испытаний вакцины от COVID-19 пройдет амбулаторно

Третий этап испытаний вакцины от COVID-19 пройдет амбулаторно
Россияне стали реже использовать мелочь для оплаты покупок

Россияне стали реже использовать мелочь для оплаты покупок

 Круг получателей материнского капитала в России задумались расширить

Круг получателей материнского капитала в России задумались расширить
Император Японии Нарухито покаялся за действия Токио во время войны

Император Японии Нарухито покаялся за действия Токио во время войны

 Советник Трампа заявил о поражении США в продлении эмбарго против Ирана

Советник Трампа заявил о поражении США в продлении эмбарго против Ирана
Минздрав РФ заявил о начале производства вакцины от коронавируса

Минздрав РФ заявил о начале производства вакцины от коронавируса

 Третий этап испытаний вакцины от COVID-19 пройдет амбулаторно

Третий этап испытаний вакцины от COVID-19 пройдет амбулаторно
Россияне стали реже использовать мелочь для оплаты покупок

Россияне стали реже использовать мелочь для оплаты покупок

 Круг получателей материнского капитала в России задумались расширить

Круг получателей материнского капитала в России задумались расширить
Император Японии Нарухито покаялся за действия Токио во время войны

Император Японии Нарухито покаялся за действия Токио во время войны

 Советник Трампа заявил о поражении США в продлении эмбарго против Ирана

Советник Трампа заявил о поражении США в продлении эмбарго против Ирана
10:43   15 Августа 2020
Общество

Третий этап испытаний вакцины от COVID-19 пройдет амбулаторно

Третий этап испытаний вакцины от COVID-19 пройдет амбулаторно

Завершающий этап испытаний препарата от коронавирусной инфекции пройдет амбулаторно, об этом рассказал глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Добровольцы, принимающие участие в испытаниях вакцины, не будут госпитализироваться. В первый день испытаний у них возьмут анализ крови для отслеживания прироста антител. Повторный забор крови будет спустя три недели после первой вакцинации, завершающий анализ сделают по прошествии 21 дня после заключительного введения препарата.

Сейчас еще нет окончательного варианта протокола для пострегистрационных исследований. Однако Гинцбург отметил, что третья фаза испытания будет значительно легче, чем две предыдущие.

Телеканал "360" ранее сообщил сроки производства достаточного количества доз вакцины. На полное покрытие потребностей в препарате потребуется 9-12 месяцев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#вакцина #коронавирус #гинцбург

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...