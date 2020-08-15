Третий этап испытаний вакцины от COVID-19 пройдет амбулаторно

Завершающий этап испытаний препарата от коронавирусной инфекции пройдет амбулаторно, об этом рассказал глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Добровольцы, принимающие участие в испытаниях вакцины, не будут госпитализироваться. В первый день испытаний у них возьмут анализ крови для отслеживания прироста антител. Повторный забор крови будет спустя три недели после первой вакцинации, завершающий анализ сделают по прошествии 21 дня после заключительного введения препарата.

Сейчас еще нет окончательного варианта протокола для пострегистрационных исследований. Однако Гинцбург отметил, что третья фаза испытания будет значительно легче, чем две предыдущие.

Телеканал "360" ранее сообщил сроки производства достаточного количества доз вакцины. На полное покрытие потребностей в препарате потребуется 9-12 месяцев.