Оперштаб подтвердил более пяти тысяч случаев COVID-19 за сутки в РФ

Более пяти тысяч новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в России, об этом сообщает оперштаб.

Так, за минувшие 24 часа в России подтвержден 5061 новый случай заболевания, из них более 26% пациентов не имеют клинических признаков болезни, но являются ее переносчиками. За сутки в России скончались 119 пациентов с коронавирусом, вылечилось свыше 6,4 тысячи человек.

С начала пандемии коронавируса в России зафиксировали более 917,8 тысячи случаев заболевания, из них 15,6 тысячи человек скончались, выздоровели и выписались из больниц более 729,4 тысячи пациентов, сообщает оперштаб.