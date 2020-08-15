Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минздрав РФ заявил о начале производства вакцины от коронавируса

Минздрав РФ заявил о начале производства вакцины от коронавируса

 Третий этап испытаний вакцины от COVID-19 пройдет амбулаторно

Третий этап испытаний вакцины от COVID-19 пройдет амбулаторно
Россияне стали реже использовать мелочь для оплаты покупок

Россияне стали реже использовать мелочь для оплаты покупок

 Круг получателей материнского капитала в России задумались расширить

Круг получателей материнского капитала в России задумались расширить
Император Японии Нарухито покаялся за действия Токио во время войны

Император Японии Нарухито покаялся за действия Токио во время войны

 Советник Трампа заявил о поражении США в продлении эмбарго против Ирана

Советник Трампа заявил о поражении США в продлении эмбарго против Ирана
Минздрав РФ заявил о начале производства вакцины от коронавируса

Минздрав РФ заявил о начале производства вакцины от коронавируса

 Третий этап испытаний вакцины от COVID-19 пройдет амбулаторно

Третий этап испытаний вакцины от COVID-19 пройдет амбулаторно
Россияне стали реже использовать мелочь для оплаты покупок

Россияне стали реже использовать мелочь для оплаты покупок

 Круг получателей материнского капитала в России задумались расширить

Круг получателей материнского капитала в России задумались расширить
Император Японии Нарухито покаялся за действия Токио во время войны

Император Японии Нарухито покаялся за действия Токио во время войны

 Советник Трампа заявил о поражении США в продлении эмбарго против Ирана

Советник Трампа заявил о поражении США в продлении эмбарго против Ирана
10:36   15 Августа 2020
Общество

Оперштаб подтвердил более пяти тысяч случаев COVID-19 за сутки в РФ

Оперштаб подтвердил более пяти тысяч случаев COVID-19 за сутки в РФ

Более пяти тысяч новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в России, об этом сообщает оперштаб.

Так, за минувшие 24 часа в России подтвержден 5061 новый случай заболевания, из них более 26% пациентов не имеют клинических признаков болезни, но являются ее переносчиками. За сутки в России скончались 119 пациентов с коронавирусом, вылечилось свыше 6,4 тысячи человек.

С начала пандемии коронавируса в России зафиксировали более 917,8 тысячи случаев заболевания, из них 15,6 тысячи человек скончались, выздоровели и выписались из больниц более 729,4 тысячи пациентов, сообщает оперштаб.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#россия #коронавирус #оперштаб

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...