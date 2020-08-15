Гинцбург: россиян полностью обеспечат вакциной от коронавируса за год

Врачам нужно проанализировать ситуацию, чтобы понять, когда им удастся поставить вакцину во все регионы, заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

Необходимое количество вакцины, разработанной центром, можно будет произвести за 9–12 месяцев, рассказал врач. По его словам, первыми вакцину получат 10–15 регионов РФ. Об этом Гинцбург рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

Последнюю информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Данные на сайте проекта обновляются ежедневно.