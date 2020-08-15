Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минздрав РФ заявил о начале производства вакцины от коронавируса

Минздрав РФ заявил о начале производства вакцины от коронавируса

 Третий этап испытаний вакцины от COVID-19 пройдет амбулаторно

Третий этап испытаний вакцины от COVID-19 пройдет амбулаторно
Россияне стали реже использовать мелочь для оплаты покупок

Россияне стали реже использовать мелочь для оплаты покупок

 Круг получателей материнского капитала в России задумались расширить

Круг получателей материнского капитала в России задумались расширить
Император Японии Нарухито покаялся за действия Токио во время войны

Император Японии Нарухито покаялся за действия Токио во время войны

 Советник Трампа заявил о поражении США в продлении эмбарго против Ирана

Советник Трампа заявил о поражении США в продлении эмбарго против Ирана
Минздрав РФ заявил о начале производства вакцины от коронавируса

Минздрав РФ заявил о начале производства вакцины от коронавируса

 Третий этап испытаний вакцины от COVID-19 пройдет амбулаторно

Третий этап испытаний вакцины от COVID-19 пройдет амбулаторно
Россияне стали реже использовать мелочь для оплаты покупок

Россияне стали реже использовать мелочь для оплаты покупок

 Круг получателей материнского капитала в России задумались расширить

Круг получателей материнского капитала в России задумались расширить
Император Японии Нарухито покаялся за действия Токио во время войны

Император Японии Нарухито покаялся за действия Токио во время войны

 Советник Трампа заявил о поражении США в продлении эмбарго против Ирана

Советник Трампа заявил о поражении США в продлении эмбарго против Ирана
10:30   15 Августа 2020
Экономика

Круг получателей материнского капитала в России задумались расширить

Круг получателей материнского капитала в России задумались расширить

Некоторые одинокие отцы в России должны получить право на материнский капитал, рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

В настоящее время не все отцы-одиночки в РФ могут получить маткапитал. Такого права лишаются россияне, у которых появились дети от иностранок, отметила омбудсмен.

Если мать лишена родительских прав или умерла, то мужчинам также сразу становится недоступна выплата от государства, передает издание ИА DEITA.RU.

За прошедший год из-за подобных обстоятельств материнским капиталом не смогли воспользоваться около 140 мужчин, подчеркнула Москалькова. Соответствующее предложение о расширении круга претендентов на господдержку направят в российское правительство.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#москалькова #маткапитал #отцы-одиночки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...