Круг получателей материнского капитала в России задумались расширить

Некоторые одинокие отцы в России должны получить право на материнский капитал, рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

В настоящее время не все отцы-одиночки в РФ могут получить маткапитал. Такого права лишаются россияне, у которых появились дети от иностранок, отметила омбудсмен.

Если мать лишена родительских прав или умерла, то мужчинам также сразу становится недоступна выплата от государства, передает издание ИА DEITA.RU.

За прошедший год из-за подобных обстоятельств материнским капиталом не смогли воспользоваться около 140 мужчин, подчеркнула Москалькова. Соответствующее предложение о расширении круга претендентов на господдержку направят в российское правительство.