Император Японии Нарухито покаялся за действия Токио во время войны

Император Японии Нарухито покаялся за действия Токио во время Второй мировой войны, об этом политик заявил в ходе своего выступления на церемонии в память о погибших.

По словам Нарухито, сейчас Япония живет в процветании и мире, но так было не всегда. Он отметил, что мир столкнулся с пандемией коронавируса, победить которую удастся только объединившись.

"Я желаю, чтобы вместе, взявшись за руки, мы преодолели эти трудности, чтобы и впредь тоже наши люди жили в мире и счастье", — заявил Нарухито в ходе выступления.

15 августа Япония отмечает 75-летнюю годовщину с момента объявления о выходе страны из Второй мировой войны, когда Токио фактически признал поражение. В этот день в Японии ежегодно вспоминают жертв войны.