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Император Японии Нарухито покаялся за действия Токио во время войны

Император Японии Нарухито покаялся за действия Токио во время войны

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9:14   15 Августа 2020
Политика

Император Японии Нарухито покаялся за действия Токио во время войны

Император Японии Нарухито покаялся за действия Токио во время войны

Император Японии Нарухито покаялся за действия Токио во время Второй мировой войны, об этом политик заявил в ходе своего выступления на церемонии в память о погибших.

По словам Нарухито, сейчас Япония живет в процветании и мире, но так было не всегда. Он отметил, что мир столкнулся с пандемией коронавируса, победить которую удастся только объединившись.

"Я желаю, чтобы вместе, взявшись за руки, мы преодолели эти трудности, чтобы и впредь тоже наши люди жили в мире и счастье", — заявил Нарухито в ходе выступления.

15 августа Япония отмечает 75-летнюю годовщину с момента объявления о выходе страны из Второй мировой войны, когда Токио фактически признал поражение. В этот день в Японии ежегодно вспоминают жертв войны.

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Автор: Юлия Яковлева
#япония #война #нарухито

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