NI рассказал о российском фокусе со старыми бомбардировщиками

Российские разработчики совершенствуют старые бомбардировщики с помощью нового вооружения и оборудования. В итоге суда превращаются в современные и мощные крылатые машины, передает The National Interest.

Идея о превращении старой военной техники в новое грозное оружие привела в восторг американских журналистов. Они высоко оценили профессионализм и находчивость российских специалистов, передает "ПолитРоссия".

Отдельное внимание в статье уделяется бомбардировщику Ту-160. Воздушное судно было поднято в небо еще во времена правления Рональда Рейгана в США. Аналогичным способом российские специалисты намерены модернизировать стратегический бомбардировщик, представляющий собой обновленную версию более старых самолетов 1970-х годов.

Американский журналист Питер Сичиу отметил, что современные технологии позволяют сохранить боеспособность старых бомбардировщиков. За процессом модернизации активно следит министр обороны РФ Сергей Шойгу.